Achtergrond • 18:37 Pensioengat veertiger is los eindje van pensioenakkoord Martine Wolzak De overgang naar een nieuw pensioenstelsel slaat een miljardengat in de pensioenen van veertigers. Of de daarvoor bedachte oplossingen goed genoeg werken, wordt pas de komende jaren duidelijk. En dat zit een flink deel van de Tweede Kamer niet helemaal lekker.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen