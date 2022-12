Analyse • 12:10 Interne markt EU: succesvolle dertiger die zo niet verder kan Mathijs Schiffers Naast de vrede bewaren is hét succes van de Europese Unie ’s werelds grootste interne markt creëren. Dertig jaar oud is deze economische troef nu. Maar hoe moet het verder nu de tomeloze vrije markt haar langste tijd heeft gehad?

