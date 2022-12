Diner met het FD • 06:00 EU-vredesgezant Sven Koopmans: ‘Onderhandelen over vrede is een vak’ Casper Thomas De EU heeft haar eigen rol in vredesonderhandelingen, zegt Sven Koopmans, de speciale EU-vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Het is een vak apart: ‘Hoe krijg je partijen om tafel die elkaar niet erkennen?'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen