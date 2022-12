Profiel • 16:27 Na campagne vol leugens is George Santos bijna Congreslid Marco Vlot Niet Joods, nooit afgestudeerd en gewerkt bij Goldman Sachs noch Citigroup. Dit geldt voor velen van ons, maar George Santos, beoogd lid van het Huis van Afgevaardigden, had dat tijdens zijn campagne wel beweerd. En dan kwam er nóg een reeks hele en halve waarheden over zijn lippen. Een profiel om feit van fictie te onderscheiden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen