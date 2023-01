Profiel • 14:41 Visserszoon Giorgetti moet de financiële rust bewaken in Italië Anouk Boone Giancarlo Giorgetti loodste de Italiaanse begroting langs de klippen van het parlement én Brussel. Daarmee speelde hij een sleutelrol in de start van het uiterst rechtse kabinet-Meloni. Hij is een veteraan in de politiek maar 'niemand weet echt wie hij is'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen