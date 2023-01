Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: getouwtrek over Belgische kernstroom, Italiaanse vliegergernis en gemengde gevoelens bij een echtscheiding.

1. Hoogspanning bij overleg Belgische kernreactoren

De deadline was 31 december, maar die haalden de partijen niet, en dus praten de Belgische regering en de Franse energieproducent Engie dit jaar verder over het langer openhouden van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Op tafel ligt het voorstel om de definitieve sluiting van de nucleaire installaties in 2025 met tien jaar te verlengen.

Volgens Belgische media zijn de partijen elkaar het afgelopen weekeinde behoorlijk genaderd. België mikt op langer openhouden van de centrales omdat de eerder afgesproken sluiting in 2025 niet handig is in het licht van de problemen met de energieproductie door de Oekraïneoorlog. Het land heeft nu simpelweg meer tijd nodig voor een alternatief.

Vorig jaar juli bereikte Engie, moeder van het Belgische stroombedrijf Electrabel, al een eerste akkoord over de kwestie. Maar de details moesten de partijen nog uitwerken, en dat verloopt dus moeizaam.

Het belangrijkste hoofdpijnpunt bestaat uit de kosten voor het opslaan van nucleair afval. Engie wil een maximumprijs vastleggen om voor zichzelf toekomstige financiële tegenvallers te vermijden, de regering hikt daar tegen aan. De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen raamde in december het benodigde extra bedrag voor opslag van afval en sloop van de reactoren op €3,3 mrd. Dat is teveel, vond Engie.

Ook zouden de twee reactoren in de ogen van Engie in een afzonderlijke vennootschap van het bedrijf en de staat moeten komen, waarin de overheid voor de helft financieel risico gaat dragen.

De verlengde openstelling van Tihange 3 kan zeker in Limburg op extra aandacht rekenen. De reactor ligt vijftig kilometer ten zuidwesten van Maastricht. De reactor in kwestie is de modernste van de centrale in Tihange, over de veiligheid van de andere reactoren bestaan in Nederland zorgen.

Toezichthouder FANC waarschuwde eerder dat België geen tijd te verliezen heeft voor een deal. Voor de 'levensverlenging' van de reactoren zijn snel aanpassingen nodig, aldus de FANC.

2. Onderzoek naar peperdure kerstvluchten Sicilië

Prijsvechters zoals Ryanair, EasyJet en Wizzair brachten de afgelopen decennia een revolutie teweeg in de Europese luchtvaart. Ze deden de gevestigde vervoerders via hun goedkope tickets en slimme marketing zware concurrentie aan. Dat leidde tot fiks lagere prijzen, en een forse toename van het vliegverkeer.

De groei van de prijsvechters leidde wel regelmatig tot opgetrokken wenkbrauwen bij de afdeling mededinging van de Europese Commissie. Met name als regionale overheden de maatschappijen met mogelijk concurrentieverstorende subsidies naar vliegvelden wilden lokken, zoals met Ryanair gebeurde.

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft de prijsvechters nu in het vizier vanwege een andere praktijk die riekt naar het verleden van de luchtvaart. De waakhond is een onderzoek gestart naar de prijzen die Ryanair, EasyJet, Wizzair en het Italiaanse ITA rekenden voor tickets van het Italiaanse vasteland naar Sicilië voor de kerstdagen.

Consumentenorganisatie Codacons Sicilia had bij de AGCM een klacht ingediend over de tarieven die de maatschappijen vragen aan Sicilianen die de kerstvakantie bij hun familie willen doorbrengen. Die zijn hoog, vindt ook Assoutenti, eveneens een consumentenorganisatie. Die stelde dat een enkele reis Rome-Palermo op 21 december €370 kostte, maar op 20 december zelfs €511. Da's meer dan een enkele reis naar New York (€459), rekende Assoutenti voor.

Ook vluchten naar Catania begonnen in deze periode pas onder de €400. Furio Truzzi, de president van Assoutenti, meldde eerder dat de binnenlandse vliegprijzen dit jaar met 80% zijn gestegen. En dat komt niet alleen door duurdere brandstof, zei de consumentenman erbij, maar ook door concurrentieverstorende praktijken en speculatie door luchtvaartmaatschappijen.

De regio-Sicilië gaat eveneens een klacht indienen. De maatschappijen ontkennen stiekem afspraken te hebben gemaakt.

3. Scheiden doet (deels) lijden

Zondag was het op de kop af dertig jaar geleden dat Tsjecho-Slowakije ophield te bestaan en Tsjechië en Slowakije afzonderlijk hun eigen weg gingen. Hoe denken mensen daar nu over? Een opiniepeiling voor de Tsjechische en Slowaakse publieke omroep bracht sterk uiteenlopende oordelen aan het licht: 62% van de Slowaken noemt de splitsing van Tsjecho-Slowakije een goede zaak. Maar in Tsjechië deelt slechts een minderheid (47%) die mening.

Een ander opvallend resultaat: een overgrote meerderheid (76% van de Tsjechen, 86% van de Slowaken) vindt dat de bewoners van Tsjecho-Slowakije via een referendum zich over de scheiding hadden moeten uitspreken. Zo ging het in 1992 niet: het parlement van Tsjecho-Slowakije hakte de knoop door, terwijl peilingen uitwezen dat er geen meerderheid voor de splitsing was.

Analisten onderstrepen dat er wel een politieke wens onder de Slowaken was voor meer emancipatie, en dus herziening van het Tsjecho-Slowaakse staatsbestel. Slowaken voelden zich in Tsjecho-Slowakije politiek en economisch de onderliggende partij.

Ondertussen was er in Tsjechië ergernis over financiële transfers vanuit het welvarender deel van het land richting het armere Slowakije (dit doet denken aan de Noord-Zuidirritatie in de EU, en ook aan de wrok in Catalonië over 'het moeten betalen' voor armere Spaanse regio's).

Maar er waren ook veel Tsjechische voorstanders van het voortbestaan van Tsjecho-Slowakije. Dit vanwege de Tsjechische dominantie in die staat.

Vijf jaar geleden blikten de Tsjechische politicus Vaclav Klaus en zijn Slowaakse collega Vladimir Meciar, de twee politieke leiders die de splitsing regelden, stiktevreden terug op de vreedzame scheiding. Of veel Slowaken met plezier aan Meciar terugdenken, is overigens de vraag. Onder zijn leiding dreigde Slowakije af te glijden naar een semiautoritaire staat.

Waar moeten we deze week op letten?

• Zweden bekleedt per 1 januari het roulerend voorzitterschap van de EU, en neemt het stokje dus over van Tsjechië (lees hier de analyse van het Tsjechisch voorzitterschap van FD-correspondent Ria Cats en ook deze weging van het Montesquieu Instituut).

• De Duitse minister van economische zaken Robert Habeck bezoekt donderdag Noorwegen. Hét gespreksonderwerp is uiteraard energie.

• Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo, de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Finse minister van buitenlandse zaken Pekka Haavisto ontmoeten elkaar zondag bij het jaarlijkse forum van de organisatie Folk och Försvar. Zweden en Finland willen toetreden tot de Navo.

