18:29 Franse worsteling met pensioenen dreigt weer op crisis uit te lopen Kleis Jager De Franse regering is vast van plan de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Omdat een grote meerderheid van de Franse bevolking tegen hervormingen blijft, dreigt een nieuw sociaal conflict in het land.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen