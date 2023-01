10:10 Rome snijdt in gehate én geliefde bijstandsuitkering Han Dirk Hekking Haal Italianen uit de armoede, verlos ze van zwart werk en begeleid ze naar een echte baan. Dat was de bedoeling van de Reddito di Cittadinanza (RdC), de voor Italië revolutionaire bijstandsuitkering voor werkzoekenden. De nieuwe rechtse regering in Rome zet nu de bijl aan de wortel van de RdC, hét kroonjuweel van de Vijfsterrenbeweging (M5S).

