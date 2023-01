Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: prijspijn in Zagreb, oostwaartse migratie van Leopard-tanks en vermeende (in)activiteit in Brussel.

1. Kroatië dreigt bedrijven met ingrijpen na euro-kater

Kroatië kent sinds 1 januari de euro maar al na een paar dagen met de nieuwe munt was het geklaag niet van de lucht. Reden: sommige winkeliers grepen de euro-introductie aan om bij de omzetting van kuna naar euro hun prijzen flink te verhogen.

De Kroatische premier Andrej Plenkovic reageerde woedend. Prijsverhogingen van meer dan 0,4% (het mogelijke afrondingsverschil bij de omrekening van kuna naar euro) zijn niet geoorloofd, zei hij. Hij beschuldigde winkeliers ervan de euro-operatie 'te misbruiken. We zullen dat tegengaan met harde maatregelen.'

Hierbij denkt de regering in Zagreb aan het opzeggen van overheidssteun voor bedrijven die over de schreef zijn gegaan. De kwestie is hoe dan ook pijnlijk voor Plenkovic. In december sprak de centrale bank nog geruststellende woorden over het prijseffect van de introductie van de euro. Maar Kroatische media meldden vervolgens dat sommige winkeliers hun prijzen met zeker 20% hadden verhoogd.

Dat komt hard aan omdat Kroatië in 2022 al een inflatie van 10% kende. 'Oneerlijke verhoging van prijzen schaadt de levensstandaard van burgers en stuwen de inflatie', aldus Plenkovic. 'We zullen deze hebzucht aanpakken.' Hij zet toezichthouders en de belastingdienst op de kwestie. Minister van economische Davor Filipovic zei eerder tegen ondernemersorganisaties dat de overheid zwarte lijsten van ondernemers die over de schreef gaan kan aanleggen, en een prijsstop kan opleggen.

Analisten wezen er op dat overheidsrapportages aangeven dat 70% tot 80% van de prijzen niet zijn verhoogd. Winkeliers die hun prijzen wel verhoogden, zeggen dat ze gewoon duurdere inkoop aan de klant doorgeven.

2. Krijgt Oekraïne dan toch Leopard-tanks?

Duitsland besloot vorige week het voorbeeld van Frankrijk en de VS te volgen, en Oekraïne zware pantservoertuigen te gaan leveren. Het gaat om veertig exemplaren van de 'Marder'.

Direct na het nieuws bleek dat er wel problemen zijn. De Marders die Duitsland nu heeft staan, zijn maar deels inzetbaar. Het Duitse leger heeft dan wel 320 Marders, die rijden lang niet allemaal. De Bundeswehr kannibaliseert sommige: dat wil zeggen dat ze er onderdelen uit halen opdat de rest daarmee verder kan rijden. Producent Rheinmetall zei in september zestien Marders klaar te hebben, maar na de koerswijziging in Berlijn heeft de industrie nog maanden nodig om meer voertuigen te kunnen leveren.

Maar ook nu staat het denken niet stil (lees ook dit verhaal van FD-redacteur Jean Dohmen). Het is namelijk niet uit te sluiten dat Duitsland ook zware Leopard-tanks aan Oekraïne gaat leveren, zei vice-kanselier Robert Habeck (Groenen) zondagavond op de Duitse televisie. Zo ver is het nu nog niet, maar zo lang de oorlog zich 'dynamisch ontwikkelt', geldt dat ook voor het denken in Duitsland, schetste Habeck.

De Duitse Leopards zouden dan de Poolse Leopards volgen. Warschau heeft tot nu alleen oudere T72-tanks van Sovjet-makelij aan Oekraïne geleverd, maar het is een kwestie van tijd voor Polen Leopards aan Oekraïne verschaft, was vorige week de inschatting van Slawomir Debski van de Poolse denktank PISM in de Wall Street Journal. Duitsland moet daar als herkomstland van de Leopard overigens dan nog wel toestemming voor geven.

Polen heeft 240 Leopards. Het land bestelde vorig jaar al à raison van $4,75 mrd 250 nieuwe Amerikaanse Abrams-tanks. Vorige week tekende Warschau een order voor de leverantie van nog eens 116 exemplaren van de Abrams (kosten: $1,4 mrd).

3. De Europese Commissie is (in)actief

Een van de vragen voor het nieuwe jaar is hoe actief de Europese Commissie zich in 2023 gaat opstellen bij het aanpakken van lidstaten die handelen in strijd met de EU-regels en -afspraken. Begin vorig jaar kwam een kritische paper uit van de wetenschappers Tommaso Pavone en Dan Kelemen. Die stelden dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie zijn rol als handhaver en bewaker van de Europese verdragen laat versloffen.

Pavone en Kelemen wezen daarbij op een afnemend aantal Brusselse waarschuwingen richting de lidstaten. En de Commissie stapte volgens hen ook minder naar het Hof van Justitie om zo landen te pressen om zich aan de regels en afspraken te houden.

Het tweetal stelde destijds dat de Europese Commissie zich het laatste decennium te politiek is gaan opstellen, en dus politiek laat meewegen bij het besluit regels te handhaven. Kelemen en Pavone gebruikten het beleid van de Commissie inzake Hongarije en Polen als voorbeeld voor hun stelling. Brussel stelde zich te aarzelend op toen die landen hun democratie ondermijnden, zo stellen critici.

De paper van de twee kwam begin vorig jaar uit. En dat zal je altijd zien: in de loop van 2022 pakte de Commissie behoorlijk jegens Warschau en Boedapest door, ook door nieuwe instrumenten te gebruiken.

En er is meer nuance. De Oostenrijkse onderzoeker Brigitte Pircher, verbonden aan de Zweedse Linnaeus-universiteit, stelde vorig najaar in een paper dat de Commissie in vergelijking met de jaren negentig zich juist strenger is gaan opstellen jegens lidstaten. Brussel zorgt in toenemende mate voor harmonisering van de Europese regels door 'versterkte handhaving', aldus Pircher.

Die benadering is wel riskant, stelt ze, want een strengere aanpak van lidstaten kan volgens haar de legitimiteit van de EU ondergraven. 'Het is van cruciaal belang om te onderzoeken of de trend van meer Europese integratie via handhaving voor de toekomst houdbaar is', aldus Pircher.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Italiaanse premier Giorgia Meloni krijgt maandag bezoek van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Vorige week kwam de leider van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement, Manfred Weber, al langs bij Meloni (die ook voorzitter is van de Europese conservatieve fractie, ECR). Doel: nauwere samenwerking in aanloop tot de Europese verkiezingen van 2024.

• De Franse premier Elisabeth Borne presenteert dinsdag aangepaste voorstellen voor verhoging van de Franse pensioenleeftijd. Er is een compromis met Les Républicains mogelijk. De grens komt dan bij 64 te liggen, zo berichten Franse media.

• De Europese Rekenkamer publiceert woensdag de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van de Europese corona-certificaten.

• Hoe verder met de EU en Oekraïne? Denktank EPC biedt woensdag een gesprek met de Oekraïnse staatssecretaris Olha Stefanishyna. Denktank Bruegel trekt donderdag het debat breder: hoe nog internationale (handels)deals te sluiten in een tijd van geopolitiek conflict?

• Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, presenteert donderdag voorstellen voor strengere regels voor Europarlementariërs in de strijd tegen corruptie en fraude. Uiteraard naar aanleiding van het Qatar-schandaal. De commissie constitutionele zaken van het parlement buigt zich daarbij over een plan om het Europees Openbaar Ministerie meer ruimte te geven om opheffing van de immuniteit van parlementariërs te vragen.

• De Europese Commissie is donderdag en vrijdag in het Noord-Zweedse Kiruna voor overleg. Zweden bekleedt sinds 1 januari het roulerende EU-voorzitterschap.

• Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest in twee complexe asielzaken. Stel, een asielzoeker doet in meerdere EU-lidstaten een verzoek om bescherming, welke lidstaat is dan uiteindelijk verantwoordelijk?

• Donderdag nog meer jurisprudentie in aantocht! De Poolse publieke omroep zette een streep door het arbeidscontract van een homoseksuele technicus toen bleek dat die en zijn partner een video hadden gestreamd waarin ze gezamenlijk een kerstliedje en -boodschap uitdragen. Het Hof moet bepalen of het opzeggen van het contract in de haak is.

• Vrijdag en zaterdag is de eerste ronde van de Tsjechische presidentsverkiezingen.

Domper De ECB is niet snel genoeg bij het aanpakken van inflatie, stelt oudgediende Ottmar Issing teleurgesteld vast.

(Pas) assez Milieuorganisaties slepen de Franse voedingsgigant Danone voor de rechter omdat het bedrijf niet genoeg zou doen tegen plastic afval.

Xi says hi Europa loopt te hard van stapel bij het opleggen van covidcontroles op reizigers uit China, zegt de Chinese ambassadeur in Duitsland. Verder ziet hij in Berlijn een 'Koude-Oorlogmentaliteit'.

De buurman Wat was het beleid van de Baltische Staten in het licht van de Russische agressie in Oekraïne? Deze analyse gaat daarop in.

Nieuwe start De Duitse regeringscoalitie loopt op vierkante wielen, analyseert Handelsblatt. In 2023 moeten FDP, SPD en Groenen zich heruitvinden.

