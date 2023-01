Analyse • 19:18 Radicale Republikeinen wensen een disfunctioneel Washington Casper Thomas Na twaalf stemrondes heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nog steeds geen nieuwe voorzitter. Een groepje dissidenten in de Republikeinse Partij weigert zich achter de kandidaat van hun partij, Kevin McCarthy, te scharen. Het democratisch proces dreigt lamgelegd te worden. En dat is precies de bedoeling, schrijft correspondent Casper Thomas.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen