Analyse • 15:51 Lobbyregister? Nederland maakt er nog geen haast mee Martine Wolzak Brussel is in de greep van Qatargate. En dus pleit de voorzitter van het Europees Parlement voor striktere regels voor het Europese lobbyregister. Nederland heeft zo'n register helemaal niet. En het kan wel even duren voordat het er alsnog komt.

