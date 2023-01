06:00 'Mentale lenigheid' kan de VVD niet meer redden Bas Knoop Met pragmatische consensuspolitiek, onder aanvoering van evenwichtskunstenaar Mark Rutte, domineert de VVD al jaren het politieke speelveld. Maar op het 75-jarige jubileum van de liberalen klinken ook zorgen. Waar staat de partij nog voor? Op zoek naar de ziel van de VVD. 'Het liberalisme is geen handboek soldaat.'

