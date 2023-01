06:00 Sander Schimmelpenninck: 'Ik kan toch niet in mijn eentje het systeem veranderen?' Boudewijn Geels Laurens Berentsen Hij heeft graag het hoogste woord, als columnist, als tv-maker en op sociale media. Nu stelt Sander Schimmelpenninck zich kwetsbaar op, met concrete aanbevelingen voor een eerlijkere samenleving. De berekeningen levert hij erbij. Dus is de vraag: hoe realiseerbaar zijn de ideeën van de bekendste graaf van Nederland?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen