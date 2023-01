15:00 Voelen ondernemers zich nog thuis bij de VVD? Frits Conijn De VVD afficheert zich na 75 jaar vooral als dé ondernemerspartij. Onterecht, vinden partijverlaters, verwijzend naar covidmaatregelen. Anderzijds, zegt een aanhanger: ‘Het is de enige partij die belastingverhogingen kan afremmen’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen