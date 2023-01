17:42 Recht om geld uit eigen pensioenpot op te nemen, weer uitgesteld Martine Wolzak Gaat u dit jaar met pensioen en had u graag een groot bedrag ineens uit uw pensioenpot op willen nemen? Helaas, dat gaat niet door. Minister Schouten stelt de ingangsdatum van de wet die dat regelt opnieuw uit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen