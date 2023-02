Analyse • 15:54 Europa en VS gaan nog robbertjes vechten over minimumtaks multinationals Laurens Berentsen Een wereldwijde bodem in de winstbelasting voor multinationals is een flinke stap dichterbij gekomen nadat de EU-landen het eens zijn geworden over hoe zij zo'n minimumtaks gaan invoeren. Maar nog niet iedereen is aan boord. Politieke spanningen liggen in het verschiet.

