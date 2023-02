Reportage • 15:00 Worstelen om wetgeving in Brussel: een complexe uitputtingsslag Mathijs Schiffers Een jonge Europarlementariër uit Helmond bijt zich vast in een ingewikkelde klimaatwet. In Brussel en Straatsburg levert hij een meeslepend gevecht om het hoogst haalbare te bereiken: een compromis. In het spoor van Mohammed Chahim.

