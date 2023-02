Interview • 10:00 Chinakenner Ties Dams: 'China was met Trump beter af dan met Biden' Jean Dohmen De hoofdpijndossiers voor de Chinese leider Xi Jinping stapelen zich op. Terwijl zijn vriend Vladimir Poetin dood en verderf zaait in Oekraïne, verhardt de economische strijd tussen China en de VS. Chinakenner Ties Dams maakt de balans op in zijn nieuwste boek. 'Xi's kracht komt voort uit paranoia.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen