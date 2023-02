06:00 Amerika heeft geen idee hoeveel geheime stukken in omloop zijn Barbara Noordermeer Op het resort van Trump, in de privéwoning van Pence en in de garage van Biden zijn de afgelopen tijd staatsgeheimen gevonden, die daar absoluut niet horen. Hoe komt het dat de VS schijnbaar zo slordig zijn met gevoelige informatie? En waar liggen mogelijk nog meer stukken?

