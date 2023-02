Interview • 12:03 'Het Westen is narcistisch', vindt FT-journalist Edward Luce Serge Quoidbach Volgens de Britse journalist Edward Luce, commentator bij Financial Times, heeft het westerse democratische model steeds minder te betekenen op wereldniveau. 'We hebben de neiging onze eigen problemen universeel te maken en die van anderen te negeren.'

