Analyse • 15:00 Volksopstand Peru legt diepliggende frustraties over ongelijkheid bloot Arthur Debruyne Grote delen van Peru zijn verlamd door dodelijke onlusten en stakingen die volgden op de afzetting van president Pedro Castillo in december. Voedsel- en brandstoftekorten zijn het gevolg. De volkswoede keert zich ook tegen de mijnindustrie waar het Latijns-Amerikaanse land van leeft.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen