Foto: ANP

1. Kroniek van een aangekondigde knieval...

De Poolse regering heeft de afgelopen maanden flink geprobeerd om haar conflict met Brussel over de staat van de rechtsstaat op te lossen. Het Poolse parlement nam recent wetswijzigingen aan waardoor een belangrijk punt van geschil — tuchtprocedures tegen rechters — wellicht is opgelost.

Volgens de grootste Poolse regeringspartij PiS zou de hoogste bestuursrechter voortaan over dit soort zaken moeten beslissen. Voorheen was de aanpak van rechters die volgens het ministerie van justitie over de schreef waren gegaan in handen een tuchtkamer van de hoge raad (SN). Dat was geen onafhankelijk gerecht, oordeelden Europese rechters.

Ook een ander pijnpunt - Poolse rechters die het oordeel van een andere rechter ter discussie stelden hing vervolging boven het hoofd - nam de PiS met haar wetswijziging weg. Zo hoopte de partij toegang te krijgen tot tientallen miljarden euro's aan Europese steun, die zijn bevroren zolang Warschau het conflict met Brussel niet heeft opgelost. Polen kan dat geld heel goed gebruiken.

Het was aan president Andrzej Duda om de wet het laatste zetje te geven. Maar Duda, die het nota bene tot staatshoofd bracht dankzij steun van de PiS, had vorig jaar een ander voorstel op tafel gelegd. En dus was de vraag: zou hij zijn recht van veto gebruiken, en dus roet in het eten gooien?

Vrijdagavond toverde Duda een andere kaart uit zijn mouw: hij vroeg het Constitutioneel Hof om zijn mening over de wetswijzigingen. Dat betekent geen vertraging hoor, hield hij de Polen voor, het hof kan snel besluiten.

... In slow motion

Omdat het gerecht de afgelopen jaren via politieke benoemingen is ingepalmd door de PiS, lijkt er inderdaad weinig aan de hand. De standing van het hof is maar zo-zo, maar goedkeuring van die wetswijzigingen is een telefoontje, suggereren critici.

Maar zo simpel ligt het toch niet. Het hof lijdt al een tijdje onder een interne ruzie. Sommige rechters vinden dat de termijn van president Julia Przyłębska formeel is afgelopen. En zij zouden de beoordeling van de door de regering gewenste wetswijziging kunnen vertragen.

Dat de PiS zich nog niet rijk moet rijken, blijkt ook uit de reactie van minister van justitie Zbigniew Ziobro. Hij leidt de splinterpartij SP in de Poolse coalitie, en verzet zich met hand en tand tegen de concessies richting Brussel. Ziobro zei het besluit van president Duda om de zaak te verwijzen naar het Constitutioneel Hof te verwelkomen. Hij gaat er kennelijk van uit dat zijn kamp nog niet heeft verloren.

Poolse rechterlijke organisaties houden de Europese Commissie ondertussen voor dat de regeringsplannen niet volstaan. Warschau laat onder meer rechters die benoemd zijn door de politiek gecontroleerde raad voor de rechtspraak ten onrechte in functie, zo stellen ze. De jurist Maciej Taborowski, vice-ombudsman in de periode 2019-2022, waarschuwde vorige week dat Polen, omdat het de Brusselse eisen maar niet inwilligt, al zijn coronasteunmiljarden kan verliezen.

Binnen de Poolse rechterlijke macht is de discussie over wie een echte rechter is en wie een 'neo-rechter' (via de politiek benoemde magistraat) nog altijd aan de orde van de dag. Tumult over de eerdere, omstreden hervormingen van de regering hebben ertoe geleid dat de gemiddelde duur van procederen in Polen in de periode 2015-2022 met 66% steeg tot 7,1 maanden, zo stelt een onderzoek.

Foto: ANP

2. Europees voetbal blieft geen 'vermomde wolf'

Het plan leek dood en begraven, maar eind vorige week was er ineens versie 2.0 van de Super League, een alternatieve Europese voetbalcompetitie. Niet een handvol grote clubs mag nu meedoen, maar zestig tot tachtig teams.

De timing van het nieuwe plan is niet toevallig. Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich in de komende weken uit over het oorspronkelijke plan van twee jaar terug. De UEFA mag clubs in de eigen competitie weigeren als ze aan zo’n alternatieve competitie gaan meedoen, zei de advocaat-generaal eind vorig jaar in zijn niet-bindend advies. Meestal oordeelt de rechter in lijn daarmee.

Het wordt natuurlijk aantrekkelijker om de UEFA gedag te zeggen als een veel groter deel van de voetbalclubs mag meedoen. Vandaar dus nu tientallen teams in mogelijk vier competitieniveaus en geen vaste plaatsen voor rijke clubs, maar aanwezigheid op basis van prestaties.

Het doel: meer geld verdienen voor de clubs. Clubs zitten financieel in een neerwaartse spiraal, aldus het bedrijf achter de Super League, A22 Sports Management. Een Super League zou de opbrengsten eerlijker verdelen en een gelijker speelveld opleveren. Britse clubs draaien dit seizoen naar verwachting een omzet van circa €7 mrd, aldus Deloitte. Apple zou willen meebieden in de miljardenrace om de uitzendrechten.

Dat die neergang van clubs elders ook te maken heeft met mismanagement, zie FC Barcelona, staat dan weer niet in de analyse van A22. De clubs die niet kunnen meedoen worden gepaaid met het vooruitzicht dat er jaarlijks €400 mln verdeeld wordt. Dat zou het dubbele zijn van wat ze nu krijgen. Nationale competities zouden blijven bestaan, aldus Super League 2.0.

Het is ‘de wolf vermomd als oma’, reageerde de Spaanse voetbalbaas Javier Tebas op Twitter. Hij is mordicus tegen. FC Barcelona en Real Madrid willen wel meedoen. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez geldt als de architect van de Super League.

De European Club Association ziet er ook niets in. De Britse organisatie van voetbalsupporters FSA, die versie 1.0 met protesten torpedeerde, wedijvert met Tebas in beeldspraak. De Super League is volgens de organisatie een wandelend lijk, met het zelfbewustzijn van een zombie.

Waar moeten we deze week op letten?

• De ministers van financiën van de eurolanden discussiëren maandag over de ontwikkelingen op de energiemarkt. Dinsdag vergaderen ze verder, maar nu met hun collega's van landen die de euro nog niet hebben omarmd. Dan komt de hervorming van de EU-begrotingsregels ter sprake.

• De ministers van defensie van de Navo-landen komen dinsdag en woensdagin Brussel bijeen.

• Donderdag begint de jaarlijkse Münchner Veiligheidsconferentie. De editie van 2022 vond enkele dagen voordat Rusland Oekraïne binnenviel plaats.

• De Fransen bonden demonstreren donderdag opnieuw tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Zaterdag was het ook al druk met betogingen, al hanteert de politie steeds lagere cijfers dan de organisatoren.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich donderdag uit in een zaak die te maken heeft met het vrachtwagenkartel. Maar de kwestie gaat niet over trucks maar over de kosten die een Spaanse transporteur moet maken om zijn recht te halen.

Aan de grens Moldavië krijgt een nieuwe premier. Dat klinkt saai, maar de politiek in de EU-kandidaatlidstaat staat door Moskou onder hoogspanning. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde vorige week voor plannen van het Kremlin om Moldavië te destabiliseren.

Quo vadis Interessant: stiekem ontmoetten kopstukken van de Conservatieven en Labour elkaar op een landgoed om over de gevolgen van brexit te spreken.

Het is tijd De onzekere geopolitieke situatie maakt dat India en de EU een nieuwe inspanning moeten doen om een handelsakkoord te sluiten, stellen analisten van de Duitse denktank SWP.

'Beneficial' Het EU-Hof oordeelde 22 november dat het UBO-register, waarin de uiteindelijke eigenaar of aandeelhouders van bedrijven staan, niet voor buitenstaanders toegankelijk mag zijn. Patrick Hansen, die de zaak aanspande, is betrokken bij negentig vennootschappen, ontdekte De Tijd. En er is een Russische connectie.

Uit het zicht De Britse regering trok vorig jaar de aandacht toen het een plan lanceerde om asielzoekers in Rwanda op te vangen, in afwachting van een besluit over een verblijfsvergunning. Berlijn blijkt ook naar zo'n constructie te kijken.

Concessie Net als Polen loopt Hongarije EU-subsidies mis omdat het niet aan bepaalde eisen voldoet. Maar de regering van premier Orbán doet haar best. Bewindslieden van Orbáns Fidesz-partij zaten in het bestuur van onderwijsinstellingen, maar onder druk van Brussel treden ze nu terug. Maar niet allemaal, vond de website Telex uit.

