14:00 • Hoe Europa in noodtempo afkickte van Russisch gas Orla McDonald Eva Rooijers 2022 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin Europa zich losworstelde van gasgigant Rusland. Torenhoge energieprijzen waren het gevolg, maar de energiecrisis had veel erger kunnen zijn. Poetin raakte zijn economische wapen kwijt en Europa zijn naïviteit.

