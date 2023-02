14:47 Kans op een Russisch lenteoffensief wordt met de dag groter Marceline Bresson Er zijn steeds meer signalen dat Rusland een offensief voorbereidt in het oosten van Oekraïne. Oekraïense officieren melden dat de Russische aanvallen verhevigen. Hoewel het Oekraïense leger de aanvallen tot nog toe goed afslaat, waarschuwde Navo-chef Jens Stoltenberg op het topoverleg van de veiligheidscoalitie in Brussel voor dreigende munitietekorten.

