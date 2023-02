Interview • 14:30 Guy Verhofstadt: 'Oekraïne bij de EU, dat heeft zoveel politieke betekenis' Mathijs Schiffers Als premier van België aaide Guy Verhofstadt de lievelingspony van president Vladimir Poetin. Maar als Europarlementariër stond hij een paar jaar later op een podium in Kiev om Oekraïense betogers een hart onder de riem te steken. Wat de Vlaming betreft komt het belegerde Oekraïne zo snel mogelijk bij de EU.

