15:37 De verworvenheden van de Slowaakse revolutie dreigen te worden weggegooid Han Dirk Hekking Toen criminelen in 2018 de onderzoeksjournalist Jan Kuciak lieten liquideren, leidde dat tot een politieke transformatie in Slowakije. Maar de regering maakte de beloftes niet waar. Vijf jaar na de moord maken Slowaken zich grote zorgen over de verkwanseling van de nalatenschap van Kuciak. 'We zijn nog bezig te leren wat democratie is.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen