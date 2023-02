12:00 Hightechindustrie keert Israël rug toe vanwege plannen van regering Netanyahu David de Jong De meest rechtse en religieuze regering uit de geschiedenis van Israël wil de macht van het Hooggerechtshof sterk inperken. Dat leidt tot veel protesten in het land. Maar op de conferentie voor hightechinvesteringen 'OurCrowd' is daar weinig van te merken.

