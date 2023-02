Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: gaat het plan voor de opvang van asielzoekers in Rwanda vliegen? En: Eurocommissaris zegt sorry.

1. De Denen hebben geen deal...

De Tweede Kamer nam vorige week dankzij de steun van CDA en VVD een motie van JA21-Kamerlid Joost Eerdmans aan, die het kabinet oproept om met Denemarken samen te werken bij het afwikkelen van asielprocedures buiten de EU. De Denen hebben hiervoor de hand richting andere EU-lidstaten uitgestoken, en hun benadering biedt volgens Eerdmans 'veelbelovende kansen'.

Vice-premier Sigrid Kaag (D66) uitte zaterdag in het AD haar zorgen over de motie. Die gaat niet werken, denkt ze. Dat werpt de vraag op wat het plan van Kopenhagen eigenlijk behelst.

Daar gaan we: net als de Britse regering (waarover straks meer) begon de Deense regering enkele jaren geleden gesprekken met Rwanda over opvang van mensen die in Denemarken asiel hebben aangevraagd. De Denen vinden dat ze daarvoor te weinig ruimte hebben, en Denemarken heeft net als Nederland grote problemen met de uitzetting van mensen die geen recht hebben op bescherming.

De gesprekken met Rwanda waren volgens Kopenhagen veelbelovend. Maar eind januari zette de Deense regering haar plan plots in de ijskast. 'Voor onbepaalde tijd', zei minister van immigratie en integratie Kaare Dybvad. Hij wil nu samen met de EU of een groep EU-lidstaten een plan voor opvang elders uitwerken.

De 'uitgestoken hand' waar Eerdmans het dus over heeft, is volgens de Denen dus mogelijk die van de EU (lees voor alle zekerheid ook nog de conclusies van de laatste EU-top over migratie). Minister Dybvad weet niet hoe lang het zou duren voor het eigen, Deense plan met Rwanda er ligt. Voor de verkiezingen van november zei Dybvad nog 'binnen een jaar'.

... en de deal van de Britten staat in de ijskast

Goed, de Denen zijn dus nog niet bijster ver. Hoe zit het dan met het Verenigd Koninkrijk? Dat broedde op een vijfjarige proef waarbij Londen mensen die illegaal in het Verenigd Koninkrijk verkeren en geen recht hebben op bescherming, op het vliegtuig naar Rwanda zet.

Maar de eerste vlucht, voorzien voor juni 2022, vertrok nooit vanwege rechtszaken. In december stelde het hooggerechtshof dat het plan niet in strijd is met het VN-vluchtelingenverdrag. Maar er is nog beroep mogelijk. Het is dus nog altijd niet zeker of de uitzetting naar Rwanda juridisch gaat vliegen.

Wat betreft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gebeurt dat sowieso niet. Maar Rwanda is toch een veilig land? Nou, nee, vinden de mensenrechtenverdedigers Amnesty International en Human Rights Watch.

Er zijn meer problemen. De Britse Rwandaproef voorzag in de opname door Kigali van zo'n duizend mensen, een druppel op de gloeiende plaat als je bedenkt dat er vorig jaar 45.000 mensen per boot het Kanaal overstaken. Maar, zegt Londen, Kigali als perspectief in plaats van Birmingham werkt ontmoedigend, en daar gaat het om.

Goedkoop is het plan ook niet. Uitzetting per vliegtuig, onontkoombaar voor een enkeltje Kigali, kostte in 2020 gemiddeld £13.000 per persoon, stelde de BBC vorige maand (lees ook dit laatste nieuws).

Is de Rwandaoptie dan echt maar een hersenspinsel? Dat ook niet. Het Afrikaanse land nam eerder met steun van de EU vluchtelingen op die waren gestrand in Libië. Maar daar gaat het om mensen die de EU nooit hebben bereikt.

Foto: ANP

2. Eurocommissaris zegt sorry tegen 'idioten'

De politiek kent de term 'nuttige idioten', die staat voor naïeve sukkels die zich voor andermans karretje laten spannen. Geen politicus vindt het fijn om zo genoemd te worden, zeker niet als degene die de belediging uit dan ook nog het bijvoeglijk naamwoord 'nuttig' vergeet.

En daarom is te begrijpen dat er vorige week in het Europees Parlement stemmen opgingen die opriepen tot het vertrek van Eurocommissaris van uitbreiding Oliver Varhélyi. Die is al langer de gebeten hond omdat hij volgens critici autoritaire politici op de Westelijke Balkan en Bosnisch-Servische separatisten de hand boven het hoofd houdt.

Het was dus logisch dat Varhélyi dinsdag bij een beraad over de Westelijke Balkan flink veel vragen kreeg. De Hongaarse politicus beantwoordde ze, maar zei na zijn antwoord op een vraag van een Kroatische Europarlementariër over Servië zachtjes in het Hongaars richting een medewerker: 'Hoeveel idioten zijn er nog te gaan?'

Dat pikte de Hongaarse Europarlementariër Sándor Rónai van de sociaaldemocratische fractie op. En een schandaal was geboren. Een dag later moest Varhélyi door het stof. Zijn idioten-opmerking richting zijn kabinetschef ging over iets heel anders, beweerde hij. Voor alle zekerheid maakte hij zijn excuses. Zijn critici vinden dat parlementsvoorzitter Roberta Metsola moet ingrijpen.

Foto: Imago Stock & People GmbH/ANP

3. Ambitie Brussel is altijd te hoog/laag

Eurocommissarissen die milieuvoorstellen doen weten altijd waar ze aan toe zijn: niemand is tevreden. Dat geldt ook voor het dinsdag gepresenteerde plan van Brussel om de CO2-emissies van vrachtwagens en bussen te reduceren, om precies te zijn met 45% in 2030 voor nieuwe trucks en 90% in 2050. Nieuwe bussen zouden vanaf 2030 al niet meer CO2 mogen uitstoten.

Vanuit de auto-industrie klonk de gebruikelijke reactie: de Commissie legt de lat te hoog, het doel van -45% in 2030 is te ambitieus. Ingewikkeld is dat de genoemde percentages gemiddelden zijn van alle vrachtwagens die een fabrikant maakt. 'Een CO2-reductie van 45% in 2030 betekent dat er dan meer dan 400.000 vrachtwagens met een CO2-nulemissie op de weg moeten zijn, en dat er jaarlijks tenminste 100.000 nieuwe CO2-neutrale bij moeten komen', stelde Volvo-topman Martin Lundstedt dinsdag. Binnen zeven jaar zijn daarvoor 50.000 laadpalen voor trucks voor nodig, en zevenhonderd tankstations voor waterstof.

Dat klinkt als veel. Maar de milieubeweging vindt Brussel niet ambitieus genoeg. Transport & Environment vindt dat de EU vrachtwagens in 2035 moet verplichten nul CO2 uit te stoten. 'Zonder strengere doelen vanaf 2030, zullen we nog decennia een overvloed aan vervuilende dieseltrucks op onze wegen zien', waarschuwde T&E-specialist Fedor Unterlohner.

De bal ligt nu in het kamp van de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Amerikaanse president Joe Biden is maandag in Polen, de trouwste bondgenoot van de VS en Oekraïne. De oorlog in laatstgenoemd land staat bij Bidens bezoek uiteraard hoog op de agenda.

• De EU-ministers van buitenlandse zaken ontmoeten maandag de Moldavische vice-premier Nicu Popescu. Verder praten ze met de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmytro Koeleba.

• Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die zaterdag meldde dat hij Russische 'diplomaten' gaat uitzetten, geeft maandageen speech voor het Europa-college in Brussel. Verwacht onder meer waarschuwingen over de lengte van de oorlog in Oekraïne.

• EU-klimaatchef Frans Timmermans krijgt dinsdag een zware delegatie van het Nederlandse kabinet op zijn dak. De bewindslieden Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), Piet Adema (Landbouw), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur) komen langs. Waarover zouden ze het willen hebben?

• Het college van Eurocommissarissen debatteert woensdag over het concurrentievermogen van de EU. Het woord staatssteun zal vast vallen (lees ook het artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.