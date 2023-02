16:59 'Surinaamse president Santhoki hoeft niet weg, maar het moet anders' Marceline Bresson Uit onvrede over de politiek van president Santokhi bestormden demonstranten afgelopen vrijdag het parlement van Suriname. Santokhi beloofde de Surinaamse economie uit het slop te trekken na het wanbeleid van Desi Bouterse, maar slaagt daar volgens tegenstanders niet in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen