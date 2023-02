00:30 Poetin en Zelensky willen niet stoppen met vechten Jean Dohmen Tienduizenden doden, aan puin geschoten steden, een geruïneerde economie. Het is de sombere oogst van één jaar oorlog in Oekraïne. Zolang Moskou en Kiev geloven dat doorvechten meer oplevert dan praten is het eind niet in zicht.

