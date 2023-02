Reportage • 11:51 'Dit is een vorm van racisme, anders kan je het niet noemen' Han Dirk Hekking Bij de verkiezingen in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, gepland voor 5 maart, rakelt de jeugdorganisatie van de extreemrechtse FPÖ een oud thema op. Ze ageert tegen de 'slovenisering' van de regio. Hoe een oude strijd om de rechten van een minderheid nog steeds actueel is.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen