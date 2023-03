Interview • 16:01 Meer taken, meer zorgen: provinciale bestuurders worstelen met nieuwe rol Rob de Lange Woningmarkt, asiel, natuurherstel of stikstofcrisis: het belandt de komende jaren allemaal op het bordje van de provincies. Zijn de lokale bestuurders in staat het land vlot te trekken of liggen de teleurstellingen bij voorbaat in het verschiet? Het FD sprak met vier gedeputeerden over hun hoofdpijndossier. ‘Provincies mogen niet de uitvoeringsorganisatie van het Rijk worden.’

