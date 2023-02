Interview • 12:06 Boekestijn en De Wijk hebben genoeg van alle 'bullshit' over de Oekraïneoorlog Jean Dohmen Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk duiden in hun podcast zes dagen per week de oorlog in Oekraïne. De uitzending is razend populair, maar helemaal onomstreden zijn de standpunten van het duo niet. Ze zijn bang dat escalatie tot een kernoorlog leidt. Zijn Boekestijn en De Wijk angsthazen? 'Ik erger me daar kapot aan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen