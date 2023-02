19:07 In Italië spoelen weer doden aan, daarna klinken vooral loze woorden Ria Cats Han Dirk Hekking De kritiek op de Europese Unie is niet van de lucht, nadat dit weekend 59 lichamen van verdronken migranten waren aangespoeld op de Zuid-Italiaanse kust. De EU zou de migratiecrisis niet onder controle hebben. Maar wat kan Brussel eigenlijk doen?

