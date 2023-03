Interview • 12:00 Na het leger bedreigen nu de grote bedrijven de Zuid-Koreaanse democratie Jean Dohmen Zeventig jaar geleden was Zuid-Korea straatarm. Nu is het een van de rijkste landen op aarde. Maar de grote bedrijven die het succes mogelijk maakten, dreigen de democratie te verstikken. Korea-expert Remco Breuker vestigt in zijn nieuwe boek zijn hoop op assertieve Zuid-Koreanen om dat te stoppen. 'Radicale verandering zit in hun DNA.'

