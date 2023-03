Over de grens • 11:00 Een beetje opscheppen over hulp aan Oekraïne Alexander Weissink Volgens premier Mark Rutte behoort Nederland tot de top drie van de hulpverleners aan Oekraïne. Dat blijkt niet te kloppen, maar Nederland zit wel degelijk in de voorhoede. Frankrijk daarentegen...

