Interview • 13:00 'Oekraïne is het grootste mijnenveld ter wereld geworden' Geert Jan Hahn Oud-generaal James Cowan vocht tegen jihadisten en de taliban, voerde grote militaire operaties in de Irakoorlog aan en zorgde voor de veiligheid tijdens de Olympische Spelen in Londen. Nu heeft de Brit een nieuwe missie: het ontmijnen van Oekraïne. Een klus die naar verwachting decennia in beslag zal nemen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen