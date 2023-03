Interview • 12:00 'Ik verwacht de meest smerige, ongeremde campagne die de VS ooit hebben meegemaakt' Casper Thomas Journalist Mark Leibovich maakte naam met zijn vlijmscherpe beschrijvingen van het politieke leven in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Hij kijkt al vooruit naar de volgende presidentsverkiezingen en acht het heel goed mogelijk dat de kandidaten namens de Democraten en Republikeinen over anderhalf jaar dezelfden zullen zijn als bij de vorige verkiezingen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen