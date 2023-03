15:00 VS, Japan en Zuid-Korea zoeken toenadering voor 'economische veiligheid' Achmed Majid Afgelopen week hielden de VS, Japan en Zuid Korea hun eerste economische trilaterale besprekingen. De landen zoeken samenwerking vanwege de economische en militaire dreiging vanuit China en Noord-Korea. China kijkt ondertussen met argusogen toe.

