Focus Den Haag • 19:05 Een Haags reinigingsritueel voor tot slachtoffer gemaakte Groningers Ulko Jonker De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen leverde weinig of geen nieuwe gezichtspunten op. Maar waarheidsvinding is ook niet de primaire functie van dit onderzoek door de Tweede Kamer. Dat is heling en uiteindelijk kwijting, door royaal herstel en wederopbouw.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen