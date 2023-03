Deze aflevering van De week voorbij gaat over de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland. Wat is de rol van de provincies in thema's zoals stikstofuitstoot en ruimtelijke ordening? Madeleine van Toorenburg, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en huidig gedeputeerde in Limburg, legt uit wat de taken van de provincies precies zijn.

Tom Ludwig, Statenlid voor GroenLinks in Brabant, vertelt over zijn werkzaamheden voor de provincie en bespreekt hoe het gevoelige onderwerp stikstof de aandacht voor de verkiezingen vergroot. Ook blikken we vast vooruit op de volgende aflevering die zal gaan over de gevolgen van de verkiezingsuitslag voor de Haagse politiek.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer, Lisa van der Velde en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair