Interview • 14:29 Burgemeester Kiev: 'Poetin wil nog steeds mijn stad' Geert Jan Hahn Vitali Klitsjko is burgemeester van Kiev, maar vervult naar de buitenwereld ook een rol als diplomaat door zijn verleden als topsporter. BNR en het FD spraken met hem. 'Als ik word gevraagd om iets met mijn beroemdheid te doen, dan doe ik dat.'

