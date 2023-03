Edith Schippers: 'Minder belasting betalen is iets dat blijkbaar niet meer in onze hoofden zit'

Voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers is de beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de VVD. Haar terugkeer in de politiek na vijf jaar afwezigheid staat in het teken van het aanjagen van economische groei. 'In plaats van de koek in nog kleinere stukjes op te delen, moeten we erover nadenken hoe we hem kunnen vergroten.'