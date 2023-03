Podcast • 05:00 Dagkoers: Beleggers boos op Belastingdienst over box 3 Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat beleggers 5,5% rendement hebben gemaakt vorig jaar. Volgens de VEB, de belangenorganisatie voor beleggers, was het rendement -14%. En dus stappen ze naar de rechter. Belastingredacteur Laurens Berentsen legt uit waar dat verschil vandaan komt. Voormalig cfo Ton van Veen is de nieuwe ceo van Jumbo. Het betekent dat het supermarktconcern voor het eerst in zijn ruim honderdjarige geschiedenis een ceo van buiten de eigenaarsfamilie Van Eerd heeft aangesteld. Retailredacteur Jan Braaksma vertelt dat de vorige topman Frits van Eerd ook niet was teruggekeerd als hij was vrijgesproken in het strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en btw-fraude waarin hij verdachte is. Lees ook VEB start proefprocessen over fictief rendement op beleggingen Frits van Eerd keert niet meer terug in directie van Jumbo Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml