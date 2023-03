Profiel • 17:08 ‘Kleurloze’ Kemal heeft misschien nu wel het recept om Erdogan te verslaan Alex Ruitenbeek Kemal Kiliçdaroglu heeft een wat flets imago, maar hij is wel de man die een mars van 450 kilometer liep voor de gerechtigheid. Nu leidt hij de oppositie in de verkiezingsstrijd tegen president Erdogan.

