Analyse • 16:49 Politiek en fiscus zakken steeds dieper weg in het moeras van de vermogenstaks Laurens Berentsen Na spaarders komen nu ook beleggers georganiseerd in verzet tegen de vermogenstaks. Wie wil profiteren van een gunstige uitkomst bij de rechter, moet bezwaar maken tegen de belastingaanslag. De politiek, die jaren geleden de verkeerde afslag nam, wil maar niet tot inkeer komen.

