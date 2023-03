17:22 De inflatiekampioen van Europa jaagt het winkelend publiek de grens over Han Dirk Hekking Hongarije is inflatiekampioen in de Europese Unie, en wijt dat aan de EU. Bij de grens met Slowakije leiden de geldontwaarding en de prijsmaatregelen van Boedapest tot migratie van het winkelend publiek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen