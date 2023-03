18:07 Biden slaat met zijn begroting piketpaaltjes in strijd met Republikeinen Lennart Zandbergen De Amerikaanse president Joe Biden gaat met zijn donderdag gepresenteerde begroting de strijd aan met de Republikeinen in het Congres. Met zijn plannen hoopt de Democraat de Republikeinen uit de tent te lokken. Hij heeft ze nodig om zijn begroting goedgekeurd te krijgen en het schuldplafond te verhogen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen