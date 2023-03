Interview • 11:25 Cabaret over de EU: 'Je zag Kok en Van Mierlo denken: wat is dit voor boer?' Mathijs Schiffers Met 'Dit is Europa' schreef de Belgische politicoloog Hendrik Vos een zeer leesbaar boek over de wording van de EU. Nu voert hij hetzelfde verhaal, met tal van verrukkelijke anekdotes, als theaterstuk op voor uitverkochte zalen in Gent.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen