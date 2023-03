11:00 Westen twijfelt over groeicijfers Russische economie Jean Dohmen Groeit de Russische economie in 2023 of niet? Het Internationaal Monetair Fonds denkt van wel, economen trekken dit in twijfel. 'Er zijn geen betrouwbare cijfers meer', zegt de Letse econoom en defensie-expert Janis Berzins.

